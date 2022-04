Il Como Women vince in trasferta con la Pink Bari e accorcia sulla capolista Brescia

La 21° giornata del Campionato Femminile di Serie B vede la vittoria di misura del Como, in trasferta, in casa della Pink Bari.

Il punteggio pieno consente alle lariane di accorciare sulla capolista Brescia, che non va oltre il pari con la Pro Sesto ed è ora a soli quattro punti di distanza.

Una partita vinta con merito ma molto sofferta, soprattutto per il fatto che al 38’ del primo tempo arrivava l’espulsione di Greta Di Luzio, autrice, anche, della rete al 15’, ovvero gioia a dolore di giornata per Mister De la Fuente.

L’inferiorità numerica da sopportare per tutto il secondo tempo poteva far pensare ad una grande sofferenza, ma le comasche sono riuscite nell’intento di concedere poco o nulla alle padrone di casa e a fare bottino pieno, salendo a 39 punti, seconde in solitaria, tenendo indietro di tre punti il Cortefranca, comunque vincente (quinta vittoria consecutiva) a Cesena.

Il prossimo impegno casalingo con il Tavagnacco fa ben sperare per continuare la corsa in vetta alla classifica.

TABELINO

Pink Bari-Como Women 0-1 (0-1)

Marcatori: 15′ p.t. Di Luzio

Pink Bari: Shore, Di Bari (40′ s.t. Fanelli), Di Criscio, Spyridonidou, Strisciuglio, Fuhlendorff (16′ s.t. Laface), Bonacini (28′ s.t. Maffei), Nefrou (28′ s.t. Capitanelli), Riboldi, Prvulovic.

A disposizione: La Macchia (P), Larenza, Labianca, Fiore, Paparella, Maffei.

All. Cristina Mitola

Como Women: Bettineschi, Cecotti, Lipman, Rizzon, Vergani,Pastrenge (35′ s.t Carravetta), Picchi, Hilaj, Beil (19′ s.t. Carp), Kubassova (19′ s.t. Rigaglia), Di Luzio.

A disposizione: Salvi, Roventi, Dubini, Bianchi, Taborda

All. Sebastian de la Fuente