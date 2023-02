Como Women, sorteggiato il calendario della seconda fase di Serie A Femminile

La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha pubblicato in tarda mattinata il calendario delle partite valide per la seconda fase del campionato di Serie A Femminile 2022/23.

Il regolamento della seconda fase è semplice: la classifica attuale verrà divisa in due, le prime cinque (Roma, Juventus, Inter, Milan e Fiorentina) lotteranno per lo scudetto e le ultime cinque (Sassuolo, Pomigliano, Parma, Como e Sampdoria) per la salvezza. Andranno, perciò, in scena quattro scontri diretti in ogni weekend (con un team per ognuna delle due poule destinato al turno di riposo).

Le squadre ripartiranno con gli stessi punti finora conquistati, non ci sarà perciò azzeramento dei punteggi. Similmente alla prima fase, le formazioni si affronteranno in un girone classico, con formula di andata e ritorno. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine del campionato, conteranno i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda.

L’ultima classificata della poule salvezza retrocederà direttamente, mentre la penultima giocherà la finale playoff, con formula di andata e ritorno, contro la seconda classificata in Serie B.

La fase due del campionato di Serie A 22/23 inizierà il prossimo 18 marzo e il sorteggio di questa mattina ha decretato che il Como Women avrà il turno di riposo proprio alla prima giornata.

Più tempo, dunque, per mister de la Fuente e le sue ragazze per preparare al meglio l'esordio nella fase 2, che avverrà il weekend del 25 marzo a Genova contro la Sampdoria. Uno scontro importantissimo, tra le due squadre che al momento occupano le ultime due posizioni di classifica, divise da un solo punto.

L'ultima vittoria in campionato del Como risale a dicembre, proprio a Marassi contro la Sampdoria. E chissà che incontrare le blucerchiate alla prima giornata non possa essere di buon auspicio, per ritrovare subito i tre punti alla ripresa del campionato.

Di seguito il calendario delle partite del Como Women nella seconda fase:

1^ giornata (18-19 marzo): Como Women riposo

Como Women riposo 2^ giornata (25-26 marzo): Sampdoria-Como Women

Sampdoria-Como Women 3^ giornata (1-2 aprile): Como Women-Parma

Como Women-Parma 4^ giornata (15-16 aprile): Pomigliano-Como Women

Pomigliano-Como Women 5^ giornata (22-23 aprile): Como Women-Sassuolo

Como Women-Sassuolo 6^ giornata (29-30 aprile): Como Women riposo

Como Women riposo 7^ giornata (6-7 maggio) : Como Women-Sampdoria

: Como Women-Sampdoria 8^ giornata (13-14 maggio) : Parma-Como Women

: Parma-Como Women 9^ giornata (20-21 maggio): Como Women-Pomigliano

Como Women-Pomigliano 10^ giornata (27-28 maggio): Sassuolo-Como Women

(Comunicato Como Women)