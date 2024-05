Il Como sogna in grande: in arrivo un ex Serie A e un Pallone d'Oro?

Il Como, dopo la promozione diretta in Serie A, sta vivendo una settimana meravigliosa, piena di euforia in vista della prossima stagione.

In queste ore, come se non bastasse, si stanno susseguendo voci di mercato che hanno assolutamente dell’incredibile, ma non sorprendono vista la ricchezza della proprietà lariana.

Secondo molti quotidiani, i biancoblù vorrebbero provare a chiudere un triplo colpo importantissimo: Mauro Icardi, Joaquin Correa e Luka Modric.

La gazzetta.it, però, non è di questa idea e pensa che tutte queste voci siano solo delle suggestioni. Nelle prossime ore, inoltre, sarebbe prevista a Londra una prima riunione dei vertici della società per capire le prossime mosse.

Solo il tempo ci potrà dire la verità!