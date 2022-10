Vigilia di campionato, il Como Women fa visita alla Roma

Il Como Women scende nuovamente in campo questo weekend e va a far visita alla Roma. Dopo la vittoria della settimana scorsa per 4-1 contro il Parma, la prima storica in Serie A, questa domenica la squadra di Sebastian de la Fuente se la vedrà contro un avversario di altissimo livello: la Roma di Alessandro Spugna.

La squadra della capitale occupa attualmente la seconda posizione in classifica, a pari merito con la Fiorentina, con 15 punti conquistati in 6 partite. Una sola sconfitta stagionale per le giallorosse, arrivata contro la Juventus lo scorso 16 settembre. Tutte a disposizione le calciatrici della rosa di Spugna, che sono scese in campo e hanno vinto 1-0, giovedì sera in Champions League contro lo Slavia Praga, grazie al gol di Giacinti.

Qualche problema, invece, in difesa per de la Fuente, con i centrali Kravets e Rizzon affaticate, assieme al centravanti Stapelfeldt, che è ancora in fase di recupero dopo un problema muscolare. Oltre a loro ancora ferme ai box Vergani e Linberg. Nonostante gli infortuni, per il Como Women c’è la volontà di continuare il percorso di crescita, che ha portato ai primi tre punti stagionali contro il Parma sabato scorso.

L’allenatore della formazione comasca, Sebastian de la Fuente, ha così commentato la prossima sfida contro le giallorosse: “Sappiamo di giocare contro una delle squadre più in forma del campionato, ma la nostra ambizione rimane quella di continuare a crescere partita dopo partita. Andremo a Roma per giocarcela con coraggio e determinazione, sapendo che di fronte abbiamo una grandissima squadra, con altissimi valori tecnici. Le partite contro grandi squadre come queste sono palchi scenici che dobbiamo goderci a pieno, giocando senza avere paura e, come ho detto, puntando a continuare ad avanzare nel nostro percorso crescita”.

La squadra dopo l’allenamento di rifinitura di questa mattina al centro sportivo di Cislago partirà nel pomeriggio in direzione Roma. L’arrivo nella capitale è previsto per le ore 17.40.

La gara, valida per la settima giornata di Serie A, è in programma allo stadio ‘Tre Fontane’ di Roma domenica 23 ottobre alle ore 12.30.

