Como Women, ufficializzata la data della conferenza stampa ufficiale di presentazione

Novità in casa Como Women, infatti, dopo i primi allenamenti è stata ufficializzata la data della conferenza stampa ufficiale di presentazione della nuova stagione sportiva 2022/23.

Il comunicato del club:

"La società F.C. Como Women comunica che in data 29 Luglio 2022 si terrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione della nuova stagione sportiva 2022/23. La conferenza avrà luogo alle ore 12.00 presso la sede comasca di Generali Assicurazioni s.p.a., in via Cecilio 28, Como.

Saranno presenti il presidente Stefano Verga, il direttore generale Miro Keci e l’allenatore Sebastian De La Fuente. Parteciperanno inoltre alcune componenti del gruppo squadra in rappresentanza della rosa Como Women 2022/23."