Como Women, dopo la vittoria testa alla prossima partita

Il Como Women ha sconfitto il Sassuolo allo stadio Ferruccio, ottenendo la sua terza vittoria consecutiva in quattro partite di Poule Salvezza. Un girone d’andata impeccabile per la squadra di Sebastian de la Fuente, con 10 punti conquistati su 12 disponibili. Ora la classifica sorride e vede le lariane al secondo posto della poule, a +6 dal penultimo posto occupato dalla Sampdoria. Proprio le blucerchiate saranno le prossime avversarie delle comasche tra due settimane, domenica 7 maggio, allo stadio Ferruccio.

Nel mezzo, il Como osserverà un turno di riposo, alla prima giornata di ritorno e avrà quindi una settimana in più per preparare la gara contro la Samp. Uno stop in un momento molto positivo per le lariane, come ammesso dalla capitana Rizzon: “Quando stai avendo una continuità di risultati come la nostra non è il massimo avere il turno di riposo, però comunque ci può fare bene. Queste quattro gare sono state un bello sprint e quindi meglio avere una settimana in più per preparare le ultime quattro della stagione”.

È d’accordo con lei anche il portiere Maria Korenciova, autrice di parate spettacolari nella gara contro le neroverdi: “Abbiamo fatto vedere di cosa siamo capaci, sono orgogliosa di tutti, squadra e staff. Ora ci sarà la pausa, e dobbiamo sfruttarla, perché si può sempre migliorare nel calcio. Sicuramente non dobbiamo dimenticare i grandi risultati ottenuti finora, ma bisogna già iniziare a pensare alla prossima partita”.

È sempre più leader, in campo e nello spogliatoio, Julia Karlernas, autrice del gol vittoria contro il Sassuolo: “Penso che questi tre punti siano fondamentali, sono molto contenta della prestazione offerta dalla squadra in campo. Abbiamo combattuto tutte insieme fino all’ultimo secondo e abbiamo portato a casa il risultato. Ora dobbiamo continuare a lavorare con questa mentalità e convinzione per vincere la prossima”.

La squadra, dopo il successo, godrà di due giorni di riposo e si ritroverà allo Sport Village di Cislago mercoledì 26 aprile per la ripresa degli allenamenti.

(Comunicato Como Women)