Como Women, questa è la strada giusta

Il Como Women, sabato contro il Parma, ha trovato la sua prima vittoria del 2023 in campionato. In generale la squadra di de la Fuente, che non vinceva dall' 11 dicembre contro la Sampdoria, ha già ottenuto quattro punti nelle prime due partite della Poule Salvezza, risultati che le sono valsi il terzo posto nella mini-classifica della Poule. Como che, dunque, grazie alle recenti prestazioni positive, al momento si trova sopra le ultime due posizioni in classifica e quindi fuori dalla zona retrocessione. Fondamentale è stata la vittoria dell’ultimo turno contro la formazione di Domenico Panico, che ha permesso alle comasche di scavalcare le emiliane in classifica.

Protagonista dell’ultimo match è stata l’attaccante Chiara Beccari, con la splendida azione in solitaria ed il gol che ha regalato i tre punti alla sua squadra: “Questa vittoria era quello che tutti volevamo – ha dichiarato la numero nove nel post-partita - in casa nostra davanti ai nostri tifosi. Penso siano tre punti importantissimi e fortemente voluti.” Nonostante la giovane età la classe 2004 sta trascinando la sua squadra in questa stagione e non a caso il periodo senza vittorie del Como è coinciso proprio con l’infortunio della numero nove.

Si concentra, invece, sulla prestazione della squadra Emma Lipman, per l'occasione capitano a causa dell'assenza della squalificata Rizzon. Il difensore analizza la gara guardando oltre il risultato e cogliendo segnali molto positivi: “Abbiamo dimostrato tutto quello su cui abbiamo lavorato nelle ultime settimane, non solo perché abbiamo ottenuto i tre punti, ma per la prestazione che abbiamo fornito in campo.

Durante le loro manovre offensive noi abbiamo difeso da squadra, poi abbiamo creato le nostre occasioni e abbiamo fatto gol. Ora godiamoci il momento, consapevoli che avremo altre 5/6 partite importantissime. Siamo sulla strada giusta, questo è il vero Como, che segue il motto Never Give Up.”

Godersi i tre punti, dunque, consapevoli che il percorso è ancora lungo, come ribadito anche dal terzino lariano Chiara Cecotti, autrice di ottime prestazioni nelle ultime uscite: “Tutte le partite da qui alla fine saranno fondamentali – ha analizzato Cecotti sabato nel post gara – con il Parma era importante vincere e l’abbiamo fatto, ora dobbiamo continuare a dare tutto per raggiungere il nostro obiettivo. Ricarichiamo le batterie approfittando del prossimo weekend di sosta e poi ripartiamo forte.”

