Como Women, Rizzon e Lipman non hanno dubbi: " Siamo pronte per la Poule salvezza"

Il Como Women è da pochi giorni rientrato al lavoro al centro sportivo di Cislago, in vista dell’imminente inizio della seconda fase di campionato. La squadra di Sebastian de la Fuente la scorsa settimana ha trascorso tre giorni in ritiro a Cesenatico, dove calciatrici, staff tecnico e dirigenza hanno avuto modo di confrontarsi tutti insieme e compattarsi per affrontare l’inizio della fase più decisiva della stagione. L’unione di intenti sarà indispensabile per scendere in campo e lottare tutti insieme per un grande obiettivo comune, come sottolineato dal capitano della squadra, Giulia Rizzon: “Sono state settimane impegnative, anche se non abbiamo disputato nessuna partita ufficiale, ma il periodo di stop ci ha aiutato a ritrovare entusiasmo ed energie per affrontare queste ultime otto partite.

Siamo consapevoli che è importante essere tutti uniti e mi ha fatto molto piacere ricevere il calore e la vicinanza da parte della nostra società, che ha dimostrato di voler rimanere assolutamente aggrappata a questo sogno che è la salvezza. Noi calciatrici ancor prima di loro ci crediamo tanto.”

La squadra, dunque, crede nel raggiungimento dell’obiettivo salvezza e non ha nessuna intenzione di arrendersi, come recita il nuovo slogan ‘Never Give Up’, scelto dalla società per la fase finale di campionato. “In questo momento ‘Never Give Up’ è lo slogan perfetto per noi – afferma il vice capitano Lipman - perché ci ricorda sempre che la cosa più importante è giocare con passione e dare tutto fino all’ultimo minuto sul campo.”

Una forza di squadra che il Como ha costantemente avuto, indipendentemente dai risultati, per tutta la prima parte di stagione, e che vuole portare con sé in campo anche nella seconda fase: “Della prima parte di campionato mi porto dietro la volontà di non mollare mai - commenta il capitano Rizzon - crederci sempre e avere voglia di provare a giocarsela a viso aperto con tutte. Penso che nell’arco di queste otto partite chi avrà questa qualità, questa voglia di non mollare mai, riuscirà a salvarsi.”

La forza mentale del gruppo, dunque, è la chiave del successo di una squadra e anche Emma Lipman ci tiene a ribadire il concetto: “ Fisicamente adesso siamo in un buon momento, ci siamo allenate duramente nell’ultimo periodo, ma sappiamo che la cosa ancor più importante sarà farsi trovare pronte mentalmente. Già l'amichevole di questo sabato contro l'Inter sarà un’ottima opportunità per far vedere su cosa abbiamo lavorato nelle ultime settimane e dimostrare i miglioramenti che abbiamo avuto, siamo pronte.”

Capitano e vice capitano del Como Women, dunque, stanno già scaldando i motori, pronte a scendere in campo e lottare con le unghie e con i denti per conquistarsi la permanenza in Serie A.

(Comunicato Como Women)