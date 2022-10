Calcio Femminile | Il centrocampista del Como Women, Miriam Picchi, fa il punto della situazione

Mancano pochi giorni e poi il verdetto passerà al campo. Il Como Women si sta allenando in vista della partita di domenica pomeriggio contro il Sassuolo, un vero e proprio scontro diretto per la zona salvezza. Oggi si svolgerà la solita sessione mattutina, con la rifinitura in programma nella giornata di sabato. Le gare al termine del girone d’andata sono solo due e, dopo il match contro le neroverdi, mancherà solo l’ultima partita contro il Milan per chiudere il primo filotto di gare del campionato.

È dunque ora di fare qualche bilancio per la squadra di Sebastian de la Fuente e ci ha pensato il centrocampista Miriam Picchi, in un’intervista a Como Women Channel, a tirare le somme: “Il primo bilancio della stagione è abbastanza positivo, sicuramente in queste prime giornate abbiamo sofferto l’inesperienza della categoria, ma la vittoria col Parma ci ha un po’ rilanciato.

Speriamo di far bene domenica per arrivare a 7 punti e lasciarci alle spalle le squadre con cui siamo in lotta.” Una di quelle avversarie è proprio il Sassuolo che occupa l’ultima posizione nel tabellone : “Il Sassuolo è una squadra da non sottovalutare, nonostante la sua classifica dica che ha solo due punti. È una squadra che l’anno scorso ha fatto benissimo in serie A, che ha mantenuto lo stesso allenatore quest’anno, ma ha cambiato molte giocatrici e quindi credo che sia una formazione che, come noi, sta cercando di perfezionare i suoi meccanismi.

Dovremo giocare una partita alla morte, fino all’ultimo secondo perché è una squadra che non muore mai e noi dobbiamo stare attente perché è uno scontro diretto davvero fondamentale per la classifica.” Classifica che vede in lotta per la salvezza Sassuolo, Parma, Pomigliano e Como e Picchi ha le idee chiare su quale di queste ha più qualità: “Alla fine del girone si vedrà chi tra le quattro squadre in fondo alla classifica è la più forte. Posso dire che noi abbiamo qualcosa in più rispetto alle altre, che è l’unione del gruppo e il cuore che mettiamo in campo ogni domenica e lo vediamo perché partita dopo partita cresciamo come squadra e anche individualmente. Ma soprattutto cresciamo con il Como nel cuore, e tutte viviamo l’obiettivo di squadra come un nostro obiettivo.”

Un’unità di gruppo che è stata la forza della rimonta promozione lo scorso anno in Serie B e cheanche questa stagione non è cambiata, nonostante i numerosi cambiamenti di mercato: “Credo che anche gli innesti estivi siano riusciti a entrare facilmente in questo gruppo. Ritengo che la società abbia lavorato molto bene sul mercato e prima che delle calciatrici forti sul campo ha inserito in rosa delle brave ragazze fuori dallo spogliatoio e questa cosa ci ha favorito.

In pochi mesi siamo riuscite a creare un’atmosfera positiva ed un’identità, che è l’identità del Como.” Conclusione con un auspicio personale: “Spero che arrivi presto il mio primo gol in campionato”. E chissà che possa arrivare proprio questa domenica, nello scontro diretto contro la squadra di Gianpiero Piovani. Appuntamento, dunque, allo stadio Ferruccio di Seregno, domenica alle 14.30 per Como Women-Sassuolo.

