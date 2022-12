Como Women, parla Vivien Beil: "Per battere la Sampdoria servirà più concentrazione"

Il Como Women ha ripreso ad allenarsi allo Sport Village di Cislago dopo la sconfitta di domenica con la Fiorentina. Alle porte c’è la gara contro la Sampdoria l’11 dicembre, l'ultima partita del 2022 delle comasche, che ovviamente vogliono andare alla sosta natalizia con un risultato positivo. Se non altro per l’importanza della sfida, che è un vero e proprio scontro diretto, con le due formazioni distanziate da soli 3 punti in classifica. Vincere a Genova significherebbe aggancio a quota 10 punti e sicuramente in casa Como Women il panettone sarebbe più dolce per tutti il giorno di Natale.

Della prossima trasferta a Genova e della precedente sconfitta con la Viola ha parlato il centrocampista tedesco del Como, Vivien Beil, ai microfoni di Como Women Channel: “Questa settimana sarà molto intensa, dobbiamo lavorare bene tutti insieme per preparare la partita contro la Sampdoria, che sarà molto difficile. Innanzitutto dobbiamo partire dagli errori fatti contro la Fiorentina ed imparare da questi per migliorarci. Serve più concentrazione, convinzione e consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti”.

Un Como, dunque, secondo Vivien, in grado di affrontare ad armi pari qualunque squadra di questo campionato: “In questa stagione - continua Beil - può succedere di tutto. Anche la Juve può perdere o pareggiare con il Como, quindi dobbiamo essere sempre sul pezzo perché in ogni partita si può vincere o perdere, non c'è nulla di scontato” E soprattuto, come insegnano molte gare di Serie A che si sono risolte negli ultimi minuti, le partite vanno giocate fino alla fine: “E bisogna essere sveglie fin dall’inizio - controbatte la numero 10 lariana - è la seconda volta in questa stagione che contro la Fiorentina subiamo due gol ad inizio primo tempo e poi diventa sempre più difficile quando bisogna rimontare”.

Ultima considerazione sul 2023 del Como, post sosta natalizia: “Ad inizio gennaio ripartiremo con la partita di Coppa Italia contro la Roma. L’anno scorso abbiamo fatto bene in coppa, è una competizione che giochiamo senza pressioni e può portare positività alla squadra.”

La squadra si allenerà fino a sabato mattina allo Sport Village di Cislago, dopodiché partirà alla volta di Genova. Il match di chiusura del 2022 contro la Sampdoria è in programma domenica all’ora di pranzo allo stadio Luigi Ferraris.

