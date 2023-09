Buona la prima per il Como Women: il Napoli è battuto 2 a 1

È iniziato oggi il campionato di Serie A femminile per il Como Women, che scende in campo allo stadio “Ferruccio” di Seregno contro la neo promossa Napoli Femminile.

Alle 12:30 il calcio d’inizio, Mister Bruzzano schiera il 4-3-3: Korenciova, Lundorf, Rizzon, Cox, Cecotti, Pastrenge, Vaitukaityte, Karlernäs, Monnecchi, Martinovic e Arcangeli. Il Napoli Femminile risponde con un 4-3-1-2: Bacic, Friedrichs, Di Bari, Di Marino, Kobayashi, Chmielinski, Mauri, Gallazzi, Banusic, Corelli e Lazaro.

Primo tempo: Martinovic sul dischetto di centrocampo batte il calcio d’inizio. Il Como è subito offensivo, vuole regalare la prima vittoria ai tifosi e cerca di sbloccare il risultato con un tiro in porta di Monnecchi. Il Napoli reagisce, cercando la conclusione, ma il Como risponde. In un primo tempo ricco di occasioni, il Como Women trova la rete al 31’, dopo una serie di scambi tra Martinovic e Monnecchi, è proprio quest’ultima a calciare in porta e a sbloccare il risultato. Il Como Women vuole il raddoppio, ma si rientra negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

Secondo tempo: La ripresa di gioco vede un Napoli più offensivo, che già nei primi minuti cerca il goal con un tiro di Basic, che viene però deviato da Korenciova. Il Como Women si riorganizza con i cambi di Mister Bruzzano. È Oona Sevenius, a pochi secondi dal suo ingresso, a segnare la seconda rete, dopo aver intercettato una respinta di Di Marino. Anche il Napoli cambia gioco e al 70’, con un colpo di testa di Del Estal accorcia le distanze. Il Como Women vuole il terzo goal e lo cerca con diversi tiri in porta. Al triplice fischio il risultato è: 2-1

Ottimo esordio per la squadra di Mister Bruzzano, che guadagna 3 punti in classifica e dimostrando di aver portato in campo tutti i concetti preparati in fase pre-stagionale.

(Comunicato Como Women)