Como Women, Lucia Pastrenge è sicura: "Cercheremo di restare questa categoria ancora a lungo"

Il Como Women affronterà il Sassuolo allo stadio Ferruccio, domenica alle ore 14.30. Poi, il campionato verrà messo in pausa per due settimane, per dare spazio agli impegni delle nazionali.

La Serie A tornerà in campo il 19 novembre, quando il Como avrà in calendario la difficile trasferta di Milano, contro le rossonere di Maurizio Ganz.

Il centrocampista del Como Women, Lucia Pastrenge, ha fin qui collezionato 6 presenze su 7 giornate di campionato disputate, di cui due da titolare nei big match contro Juventus e Roma. Proprio dell’ultima partita giocata in casa delle giallorosse e della prossima sfida casalinga ha parlato ai microfoni di Como Women Channel: “A Roma è stata una partita molto difficile per noi, anche se ovviamente conoscevamo già la loro forza e le loro qualità. Hanno attaccato molto e noi abbiamo resistito bene fino al momento del gol. In generale, comunque, abbiamo giocato con coraggio e questo era quello che ci aveva chiesto il mister, quindi sotto questo punto di vista possiamo ritenerci soddisfatte.”

Il coraggio non è dunque mancato al Como, così come non è mancato l’apporto sotto il profilo del gioco e della prestazione: “È l’esperienza - continua Pastrenge - quel qualcosa che fa la differenza in queste partite, sia esperienza delle singole giocatrici sia della società. L’abitudine a giocare in Serie A è sicuramente un punto a sfavore per noi, che però cercheremo di colmare restando in questa categoria ancora a lungo”. Per raggiungere l’obiettivo salvezza il percorso passa inevitabilmente dalla partita di domenica, come conferma lei stessa: “Il Sassuolo ha ottenuto dei risultati importanti in questa stagione, come il recente pareggio con l’Inter.

Noi dobbiamo assolutamente cercare di portare a casa i tre punti per arrivare a quota sette e provare a raggiungere una posizione in classifica un po’ distaccata rispetto alle altre. Arrivare alla pausa coi tre punti in tasca ci farebbe stare molto più serene.” Una serenità che, a quanto pare, non manca all’interno del gruppo di ragazze agli ordini di de la Fuente: “Il clima che si respira all’interno dello spogliatoio è il ‘clima Como’, come quello dell’anno scorso; è un’ambiente ricco di felicità e sorrisi, anche nei momenti difficili, come ne abbiamo avuti e ne avremo. Vanno vissuti sempre con sorriso e positività”.

(Comunicato stampa Como Women)