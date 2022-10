Calcio Femminile | Il Como Women ci prova ma l'Inter porta a casa i tre punti

Venerdì sera di calcio allo stadio Ferruccio di Seregno, dove il Como Women ospita la capolista Inter Women. Per la squadra di casa assente l’allenatore Sebastian de la Fuente - per squalifica - al suo posto si siede in panchina il vice Marco Bruzzano. Como che scende in campo con il solito 4-3-3, con Beccari e Pavan a supporto della punta Di Luzio. Dall’altra parte Rita Guarino schiera la sua Inter con lo stesso modulo, con Bonetti e Nchout esterne e Polli centrale.

Lo Stadio Ferruccio che non fa mancare il suo supporto alla squadra, chiamato a gran voce in settimana dal presidente del Como, Stefano Verga, e da tutte le calciatrici. Sono quasi 800 gli spettatori che prendono posto sugli spalti per seguire la gara.

Inizia bene il Como e al 10’ ha la prima occasione, con Pavan che viene servita sul dischetto dell’area di rigore e prova a piazzare il destro all’angolino, ma trova una grandissima risposta del portiere nerazzurro Durante. Sul prosieguo della stessa azione è Chiara Beccari ad arrivare al tiro, ma è sfortunata e colpisce la traversa piena.

Dopo soli 3 minuti risponde l’Inter e si porta in vantaggio, alla prima azione offensiva creata: cross dalla corsia di destra che, dopo una spizzata di testa, arriva sul piede di Polli, che di destro batte Korenciova e porta in vantaggio le nerazzurre. Al 25’ rigore per l’Inter, ancora Polli protagonista nell’azione: entra in area e calcia di sinistro, con il tiro che sbatte sul braccio di Rizzon e porta l’arbitro a fischiare calcio di rigore per la squadra di Rita Guarino. Dal dischetto si presenta la numero 10 Bonetti, che non sbaglia e raddoppia per le nerazzurre.

Al 30’ arriva la riposta delle padrone di casa, con Karlernas che ci prova dai 30 metri e colpisce la traversa piena. Secondo legno colpito dal Como Women, che risulta anche sfortunato. Al 39’ l’Inter sfrutta un errore del Como e punisce per la terza volta. Polli riesce a intercettare un retro passaggio di Lipman al portiere e supera l’uscita di Korenciova con un pallonetto molto preciso. Nerazzurre letali sotto porta, trasformano in gol ogni occasione avuta nel primo tempo.

Nei minuti di recupero del primo tempo il Como si crea l’occasione per accorciare le distanze, con Beccari che va via in dribbling sulla destra, entra in area e viene sgambettata da Polli. Calcio di rigore per il Como di cui si incarica il capitano Rizzon, che calcia forte e segna il gol del 1-3.

Parte subito forte il Como, che prova a mettere pressione all’Inter e ha un’occasione al 7’ con Di Luzio su calcio di punizione. La numero 19 calcia di mancino a giro sopra la barriera e serve una grana risposta di Durante per evitare il gol. Dopo pochi minuti risponde in contropiede l’inter con Marinelli che prova a incrociare di destro sul palo lontano e sfiora un gran gol.

Grande sforzo fisico del Como che arriva ancora alla conclusione con Beccari che devia verso la porta un cross teso di Cecotti, ma ancora una volta ci arriva Durante. Le lariane continuano a spingere e creare, ma senza riuscire a trovare la via del gol.

Al 75’ è la neo entrata Carravatta a provarci, dopo essere stata servita da Hilaj, con un tiro sul primo palo che finisce sull’esterno della rete e dà solo l’illusione del gol. A pochi minuti dal termine grande occasione per Kubassova che, servita in area da un cucchiaio dolcissimo di Karlernas, calcia da dentro l’area, ma il pallone esce di pochissimo.

A novantesimo c’è tempo per un’ultima emozione per i tifosi del Como, con il calcio di punizione dal limite di Carravetta che si stampa sulla traversa. Comasche ancora una volta sfortunate, con il terzo legno colpito nella partita. È l’ultimo atto di un match che va in archivio con il risultato di 3-1 per l’Inter.

(Comunicato stampa Como Women)

IL TABELLINO DELLA GARA

COMO WOMEN-INTER 1-3

RETI: 12’, 40’ (rig.) Polli, 27’ Bonetti, 45’+2’ Rizzon (rig.)

COMO (4-3-3): Korenciova; Brenn, Rizzon, Lipman (46’ Cecotti), Borini; Karlernas, Hilaj (78’ Beil), Picchi (69’ Pastrenge); Beccari, Di Luzio (69’ Carravetta), Pavan (46’ Kubassova).

A disp. Beretta, Vergani, Cavicchia, Rigaglia. All. Bruzzano

INTER (4-3-3): Durante, Sonstelvoldt, Van Der Grant, Kristjandottir, Merlo; Karchouni, Mihashi, Santi; Bonetti, Polli, Nchout.

A disp. Marinelli, Brustia, Piazza, Robustellini, Foerdos, Pandini, Alborghetti, Simonetti, Csiszar. All. Guarino

ARBITRO: Virgilio

ASSISTENTI: Ceolin e Lazzaroni

AMMONIZIONI: 25’ Rizzon, 64’ Van der Grangt