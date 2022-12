Como Women-Fiorentina, mister De La Fuente: "Puntiamo a fare punti contro chiunque"

Il Como Women scende in campo domenica e sfida la Fiorentina, dopo più di un mese di assenza dallo stadio Ferruccio. Complici, infatti, la sosta nazionali di inizio novembre e le due partite in trasferta contro Milan e Juventus, l’ultima gara casalinga della squadra comasca risale al 30 ottobre, 2-2 contro il Sassuolo. Quella di domenica sarà anche l’ultima partita del 2022 tra le mura amiche per il Como, che chiuderà poi l’annata in trasferta contro la Sampdoria l’11 dicembre.

All’andata, ai primi di settembre, la partita finì 2-1 per la Viola, con il Como che si tolse la soddisfazione di segnare il suo primo storico gol in Serie A, con Vlada Kubassova, e impensierì fino all’ultimo secondo la difesa avversaria, andando più volte vicino al gol del pareggio.

A un girone di distanza da quella sfida la Fiorentina si trova al terzo posto in classifica, mentre il Como all’ottavo.

Le ragazze di Patrizia Panico arrivano dalla pesante sconfitta casalinga 6-1 contro il Milan, mentre le lariane dal pareggio 1-1 in casa della Juventus. Si preannuncia, dunque, un match delicato per la squadra di de la Fuente, anche in virtù dello scontro diretto tra Parma e Sassuolo nel quale una delle due - o in caso di pareggio entrambe - faranno punti che potrebbero risultare decisivi nella corsa alla salvezza.

Del match contro la Fiorentina e delle aspettative sulla sua squadra ha parlato l’allenatore comasco Sebastian de la Fuente: “In questa partita mi aspetto la stessa Fiorentina vista per tutto il girone d’andata, una squadra organizzata, con dei grandi valori e che gioca a calcio. È una delle squadre che più mi è piaciuta nella prima metà di stagione e posso dire che sarà una partita molto difficile per noi. Non importa che abbiano fatto un passo falso contro il Milan, ripeto, la Fiorentina ha dei valori importanti, è messa bene in campo e sa giocare a pallone.”

Per quanto riguarda le sue ragazze, invece, l’obiettivo è sempre lo stesso, giocare bene e crescere: “Il nostro approccio sarà uguale anche domani, giocare contro Milan, contro Juve o contro Fiorentina non cambia la sostanza, noi rimaniamo gli stessi: siamo una neopromossa che sta cercando di crescere. Sicuramente se siamo andati a Torino con l’intenzione di fare punti anche domani in casa cercheremo di fare lo stesso.”

Conclusione con un appello a tutti i tifosi: “Per riuscire a conquistare punti questa volta abbiamo bisogno di tanto pubblico, che deve diventare il dodicesimo uomo in campo, abbiamo bisogno che la gente accompagni il calcio femminile e il Como Women in questa battaglia per la permanenza in Serie A.”

L’appuntamento per Como Women-Fiorentina è dunque domenica 4 dicembre, alle 14.30 allo stadio Ferruccio di Seregno.

(Como Women)