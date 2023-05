Como Women, De la Fuente: “Col Sassuolo una bella gara per salutare questa Serie A”

Il campionato di Serie A Femminile 2022/23 è ormai giunto al termine. Il Como Women, già matematicamente salvo da due giornate, scenderà in campo allo Stadio Enzo Ricci contro il Sassuolo, capolista della Poule Salvezza. Le comasche, sicure del secondo posto, sono a -10 dalle neroverdi e, perciò, non hanno più possibilità di agganciarle in classifica.

La sfida di sabato, dunque, non avrà valore in termini di classifica, ma sarà lo scontro finale tra le migliori due squadre della Poule. Il bilancio tra le due in campionato, per ora, è in parità, con una vittoria del Sassuolo a febbraio, una vittoria del Como lo scorso aprile e un pareggio ad ottobre.

Entrambe le squadre hanno vissuto un’ottima stagione, raggiungendo i risultati che si erano prefissati ad inizio anno, e tutte e due vogliono terminare al meglio l’annata, con una vittoria, prima delle vacanze.

Alla vigilia dell’ultima gara stagionale, l’allenatore del Como Women, Sebastian de la Fuente, ha così commentato la sfida contro le neroverdi: “Sabato scenderemo in campo per affrontare una grande squadra con un grande allenatore, come ho sempre detto da inizio anno quando ho parlato del Sassuolo. Mancanza di motivazioni? No, ritengo che le motivazioni ci siano eccome. Penso che le ragazze scenderanno in campo motivate, perché vanno a giocare contro la squadra che nella Poule ha vinto sempre tranne che contro di noi; per noi, quindi, diventa una bella gara per salutare questo campionato, il primo in Serie A, e per consolidare il nostro settimo posto in questa massima serie d’élite”.

La squadra raggiungerà Sassuolo nella serata di venerdì, con la gara contro le neroverdi in programma allo Stadio Enzo Ricci, sabato alle 12.30.

(Comunicato Como Women)