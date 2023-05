Como Women, mister De la Fuente è pronto: "Diamo un segnale importante"

La Poule Salvezza del campionato di Serie A Femminile sta per entrare nella sua fase più decisiva. Mancano solo quattro partite alla conclusione del primo torneo professionistico della storia del calcio italiano femminile e tutto è ancora aperto per la corsa alla salvezza. Il Como Women scenderà in campo domenica 7 maggio alle 12.30 allo stadio Ferruccio contro la Sampdoria. Le due squadre sono separate in classifica da 6 punti, con le blucerchiate ultime a quota 15 (pari merito col Parma) e le comasche a 21.

Con una vittoria, dunque, la formazione di Sebastian de la Fuente si porterebbe a +9, a tre partite dal termine, con Sampdoria e Parma che avrebbero ancora un turno di riposo da scontare. Per questo motivo, sconfiggendo le genovesi e con una contemporanea non vittoria del Parma contro il Sassuolo, le comasche raggiungerebbero il traguardo della salvezza nella loro prima stagione in Serie A.

Non vuole cali di concentrazione, perciò, l’allenatore del Como Women, Sebastian de la Fuente, che nell'analizzare la sfida contro la Sampdoria ha dichiarato: “La squadra arriva bene a questa partita, con la voglia di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso nelle ultime gare della Poule Salvezza. Abbiamo avuto due settimane di allenamento senza giocare a causa del turno di riposo, sicuramente quando arrivi da un buon periodo fermarti non è mai la cosa migliore che può capitare, ma non posso dire che sia stato negativo.

In queste due settimane abbiamo avuto modo di lavorare per migliorarci e per continuare a fare le cose che sappiamo fare meglio, senza mai mollare quella fame di punti che abbiamo dimostrato in queste quattro partite".

E sulle avversarie: "La Sampdoria è una squadra in forma, sta facendo una buona Poule Salvezza e ha ottenuto dei punti importanti. Noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo con l'idea di andare a vincere da questa partita, come avevamo preparato la partita dell'andata. Il segnale importante che ho visto dalla mia squadra nelle ultime partite, e che è stato ricorrente, è che ho visto una squadra con le idee chiare con la fame di punti necessario per andare avanti. Questa cosa va dimostrata anche in questa partita".

Appuntamento, dunque, a domenica alle ore 12.30 allo stadio Ferruccio per il super match tra Como Women e Sampdoria.

(Comunicato Como Women)