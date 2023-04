Como Women, de la Fuente non ha dubbi: "Contro il Sassuolo in campo con la stessa fame di punti"

Dopo l’importantissima vittoria della settimana scorsa contro il Pomigliano, il Como Women si prepara a tornare in campo, domenica alle 14.30 contro il Sassuolo. Le lariane, seconde in classifica, ospiteranno dunque al Ferruccio la squadra capolista del mini-girone a cinque squadre della Poule Salvezza. La formazione di Gianpiero Piovani, infatti, dopo un inizio di stagione molto difficoltoso, è rientrata in carreggiata ed ha inanellato una serie di risultati positivi che l’hanno portata ad essersi già virtualmente assicurata la salvezza con cinque giornate di anticipo.

Quest’anno la squadra di de la Fuente non è mai riuscita a battere le emiliane, con un pareggio ed una sconfitta ottenuti nella prima fase. Dall’inizio della Poule Salvezza, inoltre, le due squadre sono le uniche ancora imbattute in campionato. Si preannuncia, perciò, una super sfida che decreterà, in caso di vittoria delle neroverdi, se il Sassuolo raggiungerà la matematica salvezza, oppure in caso di vittoria delle lariane, se il Como si porterà a -5 dal primo posto del girone.

Dello stato di forma della sua squadra e della gara di domani ha palato l'allenatore del Como Women, Sebastian de la Fuente: "Sicuramente la squadra arriva con 7 punti dopo le prime tre partite e con entusiasmo e voglia di proseguire su questa strada. Vogliamo continuare a fare punti e soprattutto a fornire ottime prestazioni."

E sulle avversarie: "La gara di domani contro il Sassuolo dobbiamo approcciarla come tutte le altre partite, essendo tutti scontri diretti in questo nuovo format bisogna fare punti con tutti, non c'è una squadra che è meglio di un'altra.

Certo sappiamo che di fronte abbiamo un'avversaria che gioca molto bene a pallone e scenderà in campo con la tranquillità di aver vinto gli ultimi cinque scontri diretti giocati. Si vede che è una squadra che gioca serenamente e in campo gli vengono cose che forse nella prima fase non gli venivano. Poi non sono di certo io a scoprire il valore del Sassuolo, che l'anno scorso è arrivato quarto, ha una grande rosa e un grande allenatore, per noi sarà sicuramente molto difficile. Dovremo approcciare la gara con quella fame che abbiamo avuto nelle gare scorse".

Appuntamento, dunque, domenica allo stadio Ferruccio, alle 14.30, per la super sfida tra Como Women e Sassuolo.

(Comunicato Como Women)