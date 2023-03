Como Women, parla mister De la Fuente: "Col Parma voglio un Como determinato a vincere"

Il Como Women scenderà in campo domani alle 12.30 contro il Parma, nella sua seconda sfida della Puole Selvezza. Ad una settimana esatta dal pareggio 1-1 contro la Sampdoria la formazione di de la Fuente tornerà a giocare, con l’obiettivo di migliorare la prestazione, ma soprattutto il risultato offerti a Genova.

Il tecnico comasco l’ha dichiarato al termine della gara contro le blucerchiate, la sua squadra è stata un mese ferma, senza giocare match ufficiali e ha quindi “bisogno di ritrovare il ritmo partita.” Domani, dunque, la seconda gara nel giro di una settimana è l’occasione giusta per testare a che punto è la brillantezza atletica delle lariane, che si era un po’ persa durante il mese di sosta.

De la Fuente su questo non ha dubbi, le ragazze sono pronte: “La squadra sta bene fisicamente - ha dichiarato - stiamo lavorando per migliorare gli aspetti che non sono andati nella partita con la Samp. Le ragazze sono felici di poter ritornare a giocare subito e avere l’occasione di migliorare la prestazione di sabato scorso.”

L’obiettivo, dunque, è quello di perfezionare la buona prova offerta nella gara di Genova e il tecnico argentino ha ben chiaro in testa cosa abbia impedito al Como di fare bottino pieno: “Sicuramente dobbiamo migliorare in tutti quegli aspetti dove non abbiamo funzionato a livello di squadra, evitare di fare errori, tanto in fase di possesso come di non possesso.”

L’avversario di turno è il Parma, formazione contro la quale all’andata il Como conquistò la sua prima storica vittoria in Serie A. Al ritorno al Tardini, tuttavia, le comasche caddero 1-0 e diedero il via alla risalita di un Parma capace di portarsi al settimo posto e di scavalcare in classifica le lariane stesse. Le due squadre ora sono molto vicine in classifica, con le ducali avanti di un solo punto e pronte a dare battaglia in campo: “Mi aspetto un Parma voglioso di far punti, come l'ho visto nelle ultime le ultime uscite – ha analizzato de la Fuente – le emiliane sono cresciute rispetto al match d’andata della fase iniziale.

Hanno tante risorse, tante giocatrici forti, nonostante le ultime sconfitte mi aspetto un Parma guarito, un Parma che vuole fare punti.” Ospiti che, quindi, cercheranno in tutti i modi di portare a casa il risultato, ma de la Fuente assicura che le padrone di casa non saranno da meno: “Voglio trovare un Como con la stessa voglia e determinazione, quella voglia di far punti e di migliorare la prestazione di sabato scorso. Dobbiamo lavorare sui nostri errori e cercare di eliminarne la maggior quantità possibile.

Sappiamo che in questo periodo, in queste partite, sono determinati degli episodi.

Quindi abbiamo bisogno di essere una squadra attenta, compatta, unita e avere tanta determinazione. Mi aspetto un grande Como e mi aspetto di fare quel salto per ritornare la vittoria che ci manca da tanto.”

(Comunicato Como Women)