Como Women, De la Fuente non molla: "Continuiamo a dimostrare chi siamo"

Dopo la salvezza conquistata la scorsa settimana nella gara contro la Sampdoria, il Como Women è pronto a tornare in campo. Domenica alle 12.30, infatti, la squadra di Sebastian de la Fuente affronterà il Parma allo stadio Ennio Tardini. Le comasche, a quota 24 punti in classifica, si trovano al secondo posto, a +9 sulle gialloblù. Nonostante la salvezza già conquistata, le lariane vogliono chiudere la stagione in bellezza, essendo l’unica squadra ancora imbattuta nella Poule Salvezza.

Dall’altra parte il Parma di Domenico Panico è a caccia di punti fondamentali per rimanere in Serie A e, con sole due partite rimaste da disputare, la sfida con il Como rappresenta forse l’ultima spiaggia per le ducali.

Della gara del Tardini e dello stato di forma delle sue ragazze ha parlato l’allenatore del Como Women, Sebastian de la Fuente, nell’intervista della vigilia: “Calo di motivazioni dopo la salvezza ottenuta? No, penso che con la squadra ci eravamo detti a inizio anno che ci saremmo giocati la salvezza fino all’ultima giornata di campionato. Dopo averla ottenuta con tre partite di anticipo ho chiesto alle mie calciatrici di giocare comunque le ultime gare come se stessimo ancora lottando per l’obiettivo.

E con questo atteggiamento scenderemo in campo domani al Tardini contro il Parma. Finora abbiamo fatto 13 punti su 15 in gioco in questa Poule salvezza e vogliamo continuare a fare il maggior numero di punti possibili fino a fine stagione".

E poi ancora: "Prima di tutte le gare scorse ho sempre chiesto alle ragazze di dimostrare fame di punti, l’ho detto fino a domenica scorsa non ho intenzione di smettere ora. Dobbiamo continuare a giocare allo stesso modo e dimostrare la stessa fame di punti.”

L’appuntamento è, dunque, per domenica alle ore 12.30 allo stadio Ferruccio per il match tra Parma e Como Women.

(Comunicato Como Women)