Ufficiale, il Como Women acquista Joyce Magalhães Borini

Nuovo acquisto in casa Como Women, è ufficiale infatti l’arrivo del terzino sinistro Joyce Magalhães Borini dalla Roma.

Il comunicato del club:

“La società F.C. Como Women è lieta di comunicare l’arrivo della calciatrice Joyce Magalhães Borini dalla Roma.

Joyce, terzino sinistro classe 1988, è nata a San Paolo in Brasile. Ha iniziato la sua carriera sportiva in patria giocando a calcio a 5, ma con il trasferimento in Europa è passata al calcio a 11. Di passaporto spagnolo, Borini prima del trasferimento in Italia alla Roma ha militato in diverse squadre iberiche, tra cui Rayo Vallecano, Valencia, Tenerife e Madrid CFF. Vanta 7 apparizioni con la nazionale maggiore brasiliana e la scorsa stagione ha collezionato 5 presenze con la maglia della Roma.

“Sono molto felice e grata alla società per la fiducia che ha riposto in me. La squadra mi ha fin da subito fatto sentire a casa, mi sembra di giocare qui da una vita. Lo staff del Como Women è molto preparato ed è un piacere lavorare con loro. Voglio iniziare fin da subito a lavorare duramente per preparare al meglio la stagione. L’obiettivo è quello della salvezza, dobbiamo dare il massimo per provare a rimanere in Serie A”

Il direttore generale Miro Keci ha così commentato il nuovo acquisto: “Ho voluto aggiungere Joyce alla rosa perché penso che possa portare tantissima esperienza alla nostra giovane squadra. Ha giocato tanti anni in squadre importanti spagnole, ha giocato in Italia con la Roma e nella nazionale maggiore brasiliana. Non c’è molto altro da dire, il suo curriculum parla per lei”

Joyce Borini ha raggiunto le altre componenti della squadra al raduno di Ponte Lambro. Le ragazze disputeranno un’amichevole dal sapore di Serie A sabato 30 luglio al Centro Sportivo Vismara contro il Milan. Poi, partiranno alla volta di Marilleva in Trentino-Alto Adige, località scelta per ospitare il ritiro pre-season del Como Women.”