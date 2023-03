Como Women, si riparte con un allenamento congiunto contro l'Inter

Ricomincia questo weekend il campionato di Serie A Femminile 2022/23. Dopo tre settimane di pausa arriverà finalmente l’esordio di otto delle dieci squadre partecipanti alle due Poule, scudetto e salvezza. Tra queste non ci saranno, tuttavia, Como Women ed Inter, per le quali è stato sorteggiato il turno di riposo alla prima giornata della fase due.

Per questo motivo le dirigenze dei due club hanno fissato un allenamento congiunto, in modo da non perdere il ritmo partita e farsi trovare pronte per i rispettivi esordi del prossimo weekend.

La preparazione fisica nelle settimane antecedenti alla prima partita è, infatti, di cruciale importanza per il Como Women, come confermato dalla centrocampista tedesca Vivien Beil: “La preparazione nel mese di pausa conta tantissimo, ovviamente non abbiamo concluso la prima fase nel modo in cui volevamo e penso che in vista della seconda fase dovremo riprendere il nostro ritmo, sicurezza e consapevolezza sia durante gli allenamenti che nelle amichevoli. Dopodiché potremo dirci pronte ad affrontare questa seconda parte di stagione.”

Un primo test il Como l’ha già disputato, ad inizio mese contro le americane della Georgetown Women’s Soccer, e lo ha superato a pieni voti, vincendo per 3-1. Domani alle ore 12.30, al KONAMI Youth Development Centre di Milano, la squadra di de la Fuente affronterà l’Inter, nel suo secondo ed ultimo test prima dell’esordio della settimana prossima contro la Sampdoria.

Della giornata di riposo e della gara contro le blucerchiate ha parlato il portiere delle lariane, Maria Korenciova: “Penso che riposare alla prima partita possa portare sia dei vantaggi che degli svantaggi – commenta l’estremo difensore – sicuramente abbiamo più tempo per preparare la gara d’esordio contro la Sampdoria, però d’altro canto anche giocare novanta minuti è utile ed allenante. Dobbiamo lavorare molto duramente per farci trovare preparate.”

L’allenamento congiunto con la squadra di Rita Guarino, dunque, sarà d’aiuto alla formazione di de la Fuente per ritrovare il ritmo partita, con il focus già rivolto verso la gara della prossima settimana in Liguria.

Il margine d’errore nella seconda fase, infatti, è minimo e in otto partite si deciderà il futuro del Como Women in Serie A. Negli scorsi mesi i risultati della squadra sono stati altalenanti, ma ora le comasche avranno una seconda chance per inseguire il loro obiettivo: “La prima fase del campionato, ovviamente, non è stata semplice per noi - commenta il vice capitano Lipman - ma adesso abbiamo un’altra opportunità di fare bene in queste otto partite. Siamo un grande gruppo e dobbiamo solo lavorare bene per prepararci al meglio a questo rush finale. È una grande opportunità per noi giocarci questo obiettivo importantissimo, che è la permanenza in Serie A.”

