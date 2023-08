Como Women, ufficiale l'acquisto di Dominika Škorvánková dal Montpellier

“La società F.C. Como Women è lieta di annunciare l’arrivo della calciatrice Dominika Škorvánková dal Montpellier.

Centrocampista slovacca, classe 1991, Dominika inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili dell’ OFK Dunajská Luzná, per poi trasferirsi nel 2005 allo Slovan Bratislava dove cresce nel settore giovanile per venire poi arruolata alla Prima Squadra, con la quale ha l’occasione di disputare la UEFA Women’s Champions League. Dopo la trafila nelle giovanili della nazionale, Dominika viene convocata nella nazionale maggiore della Slovacchia.

Dopo 4 stagioni, si trasferisce al Neulengbach, squadra campione d’Austria, e viene inserita nella lista della squadra ideale della prima metà della stagione 2012-2013, dagli allenatori della Bundesliga.

Škorvánková, nel 2015, viene ceduta al SC Sand, squadra tedesca con la quale fa il debutto nella Frauen-Bundesliga. Rimane con il club biancoazzuro per due stagioni e arriva a disputare la finale della Coppa di Germania di categoria.

Nel 2017, nella sessione estiva di calciomercato, viene acquistata dal Bayern Monaco, disputando 81 partite in campionato, 8 in Coppa di Germania e 13 in Champions League.

Dopo 3 stagioni, viene ingaggiata dal Montpellier, squadra della Division 1, con cui partecipa anche alla Coupe de France Féminine.

Per la stagione 2023/24, Dominika Škorvánková sarà quindi la nuova centrocampista del Como Women e vestirà la maglia numero 8.”

(Comunicato Como Women)