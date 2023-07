Il Como Women acquista un attaccante della Juventus

La società F.C. Como Women è lieta di annunciare l’ingaggio della calciatrice Nicole Arcangeli, in prestito dalla Juventus F.C.

Nicole, attaccante classe 2003, è nata a Rimini. Inizia la sua carriera nel Junior Coriando, dove rimane per otto anni fino al suo trasferimento alla Juventus.

Cresce nel settore giovanile bianconero dove vince un torneo di Viareggio e per due anni consecutivi raggiunge la finale scudetto Primavera Tim. Le ottime prestazioni dell’attaccante si concretizzano, nel 2021, con l’esordio assoluto nella Prima Squadra della Juventus in Coppa Italia nella gara contro il Pink Bari.

In questa stagione, Nicole prende parte alla nazionale italiana U19 allenata da Enrico Sbardella e viene arruolata per l’europeo U19 in Repubblica Ceca, dove vince la classifica delle marcatrici, portando a segno 12 reti, di cui cinque in tre partite.

Dopo l’esperienza in U19, Arcangeli prende parte alla nazionale U23 diventando uno dei talenti giovanili più cristallini del panorama calcistico italiano.

Con la Juventus, Nicole vince due scudetti ed esordisce in Champions League nella gara di ritorno contro il Servette Chênois.

Nel Novembre 2022, in occasione della 20ª edizione dei Golden Boy, vince il premio “Best Italian golden girl”, affermandosi così nel campionato di massima serie.

Nel Gennaio 2023, Nicole viene ingaggiata, con la formula di prestito, dal Parma Calcio 1913.

Ora, con la maglia numero 7, Nicole è pronta ad un nuovo inizio con il Como Women e ha dichiarato: “Sono molto contenta di essere a Como, mi aspetto di fare una bella stagione personale e di squadra. L’obiettivo è la salvezza, ma noi puntiamo sempre più in alto. Siamo un bel gruppo con tante potenzialità e insieme possiamo ambire a tanto”

(Comunicato Como Women)