Como Women, Marta Zanoli è sicura: "Altri 3 punti per avvicinarci al nostro obiettivo"

Il Como Women è tornato ad allenarsi allo Sport Village di Cislago, per preparare la sfida di domenica 7 maggio contro la Sampdoria. La squadra di Sebastian de la Fuente avrà un weekend di pausa prima di scendere in campo contro le blucerchiate, grazie del turno di riposo prestabilito, che le consentirà di preparare con più calma il match contro le liguri. La serenità, comunque, non manca in casa Como, come dichiarato dall’acquisto del mercato di gennaio Martina Zanoli: “In quest’ultimo mese abbiamo lavorato bene, ci siamo impegnate moltissimo tutte assieme e compattate come gruppo. Sicuramente queste vittorie ci danno respiro e ci permettono di lavorare serenamente”.

Un Como Women che, dopo aver superato il Sassuolo, è rimasta l’unica squadra ancora imbattuta dall’inizio della Poule Salvezza: “Non siamo una squadra facile da battere – ha analizzato Martina Zanoli - siamo molto unite, in campo ci aiutiamo l’una con l’altra e rendiamo la vita difficile alle avversarie”. Contro le neroverdi nell’ultimo turno si è vista una squadra compatta e decisa nel portare a casa il risultato: “Quella con il Sassuolo è stata una vittoria molto importante, che ci rende l’unica squadra ancora imbattuta della Poule Salvezza. Ora vogliamo continuare su questa strada, su quanto di buono fatto finora. Nella prossima partita entreremo in campo determinate come sempre, per cercare di guadagnare tre punti che ci avvicinerebbero al nostro obiettivo” ha concluso il terzino comasco.

Il focus, dunque, è già sulla prossima sfida, che si giocherà il 7 maggio alle 12.30 allo stadio Ferruccio di Seregno contro la Sampdoria. Inizia il girone di ritorno e la Poule Salvezza si avvia verso la sua fase conclusiva, da cui scaturiranno tutti i verdetti definitivi per quanto riguarda le retrocessioni della Serie A 2022/23.

