Como Women, 9 calciatrici convocate in nazionale

Il Como Women, dopo l’importantissima vittoria di sabato contro il Parma, torna ad allenarsi nella giornata di oggi (martedì), per preparare la prossima trasferta di Pomigliano. La gara contro le campane è in programma sabato 15 aprile alle 12.30. Nel mezzo ci sarà un weekend di pausa, nel quale le squadre di Serie A potranno rifiatare e lasciare spazio agli impegni delle Nazionali.

Agli ordini di mister de la Fuente allo Sport Village di Cislago non rimarranno, tuttavia, molte calciatrici, poiché ben nove componenti della rosa comasca sono state convocate dai rispettivi commissari tecnici. La novità più grande di questa sosta è rappresentata dalla convocazione di Chiara Beccari e Matilde Pavan in Nazionale maggiore azzurra.

Dopo un percorso di crescita che le ha viste giocare in tutte le categorie giovanili della Nazionale Italiana e grazie all’esperienza maturata al Como Women in Serie A quest’anno le due calciatrici, entrambe classe 2004, sono state chiamate per la prima volta da Milena Bertolini, per l’impegno in amichevole contro la Colombia. Per tutta la società Como Women è motivo di grande orgoglio aver contribuito al percorso di crescita delle due giovani calciatrici che, durante questa stagione, le ha portate a mettersi in luce in maglia Como e far loro guadagnare la chiamata della Nazionale.

Non solo buone notizie dalla Nazionale italiana, però, perché anche per quanto riguarda le calciatrici straniere sono ben sei le convocazioni dai rispettivi Paesi: Alma Hilaj sarà impegnata con la nazionale albanese per le amichevoli contro Macedonia del Nord e Kenia. Malin Brenn, invece, disputerà due gare con la sua Norvegia, contro Spagna e Svezia.

Si scontreranno tra loro le due lariane Emma Lipman e Vlada Kubassova, che rispettivamente con le maglie di Malta ed Estonia, si affronteranno in amichevole a Tallin il 7 di aprile. Ci sarà, infine, un altro incrocio ‘comasco’ a livello giovanile: la Nazionale italiana U23 di Beatrice Beretta ospiterà a Coverciano la Norvegia U23 di Camilla Linberg.

Sosta nazionali con moltissime notizie positive per il Como Women, dunque, per una società ed uno staff fieri del lavoro svolto con le calciatrici in rosa, per le quali i costanti allenamenti settimanali hanno avuto un ruolo chiave nell'esponenziale crescita e nella conseguente convocazione in nazionale.

(Comunicato Como Women)