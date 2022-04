Il Como torna alla vittoria contro la Reggina

Nella 37esima giornata del campionato di Serie B, il Como reagisce dopo quattro sconfitte consecutive, vincendo 4 a 1 contro la Reggina all’Oreste Granillo di Reggio Calabria.

I padroni di casa vanno in vantaggio al 20‘ con Cerri che si libera sulla trequarti servendo Parigini che batte Turati con un dolce pallonetto.

I ragazzi di Gattuso raddoppiano al 43’ quando Parigini ruba palla e crossa in area, dove Blanco anticipa tutti e fa 2 a 0.



Gli ospiti accorciano le distanze al 52’ quando Adjapong mette in mezzo per Denis che non sbaglia.

Il Como si ributta in avanti e al 61’ Cerri ribadisce in rete una respinta corta di Turati sul colpo di testa di Solini.

Il 4 a 1 arriva al minuto 83’ quando La Gumina viene imbeccato da Nardi e battendo il portiere avversario.

Tabellino

MARCATORI: 20' pt V. Parigini (C), 43' pt A. Blanco (C), 7' st G. Denis (R), 16' st A. Cerri (C), 38' st A. La Gumina (C)



REGGINA (3-5-2): S. Turati, R. Cionek, B. Amione, D. Franco, C. Adjapong, Y. Ejjaki, L. Crisetig, A. Cortinovis, N. Bellomo, G. Denis, A. Montalto



A disposizione: A. Micai, E. Foti, G. Loiacono, F. Giraudo, M. Paura, N. Bianchi, G. Carlucci, L. Folorunsho, R. Rivas Vindel, K. Diop, J. Menez, A. Galabinov

All: Stellone Roberto



COMO (4-4-2): S. Gori, M. Solini, F. Scaglia, N. Ioannou, A. Blanco, A. Iovine, T. Arrigoni, A. Bellemo, V. Parigini, E. Gliozzi, A. Cerri.



A disposizione: D. Facchin, L. Zanotti, D. Bertoncini, E. Bovolon, A. Cagnano, A. Ciciretti, A. Gabrielloni, E. Kabashi, A. La Gumina, F. Nardi, L. Peli, M. Varnier, L. Vignali

All: Gattuso Giacomo