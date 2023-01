Un Como mai domo vince il "derby" in casa del Brescia

Nella gara valida per la 22^ giornata del Campionato di Serie B, si sono affrontate Brescia e Como, in un match tutto lombardo che ha il retrogusto di derby.

Dopo una prima parte di gara con alcune occasioni da entrambe le parti, la svolta arriva al 44’ quando il capitano del Brescia, Mangraviti, da ultimo uomo stende Cutrone e viene espulso.

Nel secondo tempo i lariani entrano in campo molto decisi e al 6’ trovano il goal della vittoria: il numero 10 si libera in area e con un tap-in batte Andrenacci, che non può nulla sulla seconda chance comasca.