Como, un punto che serve a poco: con l'Ascoli è 1-1

Tornano Cerri, Scaglia e Vignali dal primo minuto con mister Longo che si affida al numero 27 e a Cutrone per la coppia d’attacco, è proprio dai due che nasce la prima azione per i lariani al 3’ minuto con Cutrone che dalla sinistra mette in mezzo per la torre lariana che di pochissimo non arriva sul pallone.

Il Como va in goal al 7′ minuto con Cerri che riceve da Ioannou dalla sinistra e in spaccata deposita in rete, Ayroldi viene però richiamato al VAR e per fuorigioco millimetrico la segnatura è annullata.

I Lariani non demordono, azione quasi fotocopia alla precedente all’11’ questa volta con protagonista Cutrone che non aggancia di un niente.

Ancora i bianco-blu, Ioannou di testa serve Iovine, il numero 6 mette dietro per Cerri che spalle alla porta scarica per Arrigoni, il 21 calcia a botta sicura trovando però la deviazione di un difensore. È il Como a fare la partita, Ioannou riceve una palla da Vignali e di prima serve Cerri, il 27 addomestica e conclude con la sfera che termina di poco alta. L’Ascoli prova a rispondere al 31’ con Dionisi che riceve in area e conclude a rete trovando però la deviazione della difesa di casa.

Il Como sempre alla ricerca del goal, Cerri riceve in area sul lato di destra e conclude prendendo il palo, la palla rimane in area ma viene spazzata dalla difesa ospite. Di nuovo Cerri su punizione dal limite colpisce la barriera con la palla che finisce in angolo. Il primo tempo termina così con il risultato di 0-0.

Nella ripresa il Como ha la prima occasione al 52’ con Vignali che di testa fa sponda per Cutrone in area che di prima conclude a rete venendo però murato dalla difesa. Al 60’ Longo mette Da Cunha per Vignali e Parigini per Arrigoni. È proprio dal numero 11 che si sviluppano le azioni più pericolose dei lariani.

L’Ascoli si procura un rigore al 65’ per fallo di Gomis su Dionisi che trasforma. Anche il Como conquista un rigore dopo 5 minuti ma Leali para la conclusione di Cerri. Il Como ci prova ancora, cross di Chajia con Parigini che di testa colpisce la traversa. Entra anche Blanco all’82’. Il Como conquista un altro rigore e questa volta Cerri spiazza Leali ed è pareggio. Il Como è galvanizzato, Chajia mette dentro per Scaglia che di testa trova la deviazione della difesa. Sul conseguente calcio d’angolo Odenthal mette fuori di pochissimo.

I lariani ottengono un pareggio al Sinigaglia in attesa del Palermo lunedì 1° maggio alle 12:30

TABELLINO

COMO-ASCOLI 1-1

COMO: Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks (dal 24’ st Chajia); Vignali (dal 15’ st Parigini), Arrigoni (dal 15’ st Da Cunha), Bellemo, Ioannou (dal 36’ st Blanco); Iovine; Cerri, Cutrone (dal 24’ st Gabrielloni). A disposizione: Vigorito, Cagnano, Fabregas, Faragò, Baselli, Canestrelli, Mancuso. All. Longo.

ASCOLI: Leali; Donati (dal 1’ st Adjapong), Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel (dal 32’ st Samuel), Proia (dal 39’ st Eramo); Caligara (dal 36’ st Bellusci); Gondo, Dionisi (dal 32’ st Mendes). A disposizione: Guarna, Adjapong, Quaranta, Gnahorè, Lungoyi, Falzerano, Palazzino, Falasco. All. Breda.

Marcatori: st: 20' rig. Dionisi (A), 46' rig. Cerri (C)