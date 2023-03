Un grande Como porta a casa tre punti fondamentali contro il Modena

Squadra in casa

Squadra in casa Como

Nella 28esima giornata del campionato di Serie B, un ottimo Como porta a casa tre punti fondamentali contro il Modena, concorrente diretto alla salvezza.



Primo tempo molto bello con due i pali e un gol annullato ai lariani a causa di un fallo di mano di Gabrielloni, dopo un check del var.



Il goal della vittoria arriva però al 51': tiro di Binks che si tuffa alle spalle di De Maio, Cerri interviene e colpisce di testa.

Gli ospiti, durante tutti i 90 minuti, sono meno lucidi sotto porta e non riescono a sfruttare le tante palle gol del match.

Quinto risultato utile consecutivo per il Como che, con i tre punti ottenuti, aggancia in classifica proprio il Modena.



COMO: Arrigoni T. (dal 36' st Chajia M.), Bellemo A., Binks L., Cutrone P. (dal 2' st Cerri A.), Da Cunha L. (dal 16' st Da Riva J.), Gabrielloni A. (dal 36' st Farago P.), Gomis A. (Portiere), Ioannou N., Odenthal C., Pierozzi E. (dal 16' st Vignali L.), Scaglia F.. A disposizione: Blanco A., Cagnano A., Canestrelli S., Cerri A., Chajia M., Da Riva J., Fabregas C., Farago P., Ghidotti S. (Portiere), Mancuso L., Parigini V., Vignali L. Allenatore: Longo M..



MODENA: Armellino M. (dal 32' st Poli A.), De Maio S., Falcinelli D., Gagno R. (Portiere), Gerli F. (dal 32' st Mosti N.), Magnino L. (dal 17' st Duca E.), Oukhadda S., Pergreffi A., Ponsi F., Strizzolo L. (dal 17' st Bonfanti N.), Tremolada L. (dal 26' st Giovannini R.). A disposizione: Bonfanti N., Coppolaro M., Duca E., Giovannini R., Mosti N., Panada S., Poli A., Renzetti F., Seculin A. (Portiere) Allenatore: Tesser A..



Reti: al 6' st Cerri A. (Como) .



Ammonizioni: al 29' pt Pierozzi E. (Como), al 43' pt Arrigoni T. (Como), al 45'+1 pt Da Cunha L. (Como) al 27' pt Magnino L. (Modena), al 43' pt De Maio S. (Modena).



Espulsioni: al 28' st Falcinelli D. (Modena).



Gol annullati: al 20' pt Gabrielloni A. per mani (Como).