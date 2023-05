Como - Ternana, al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti

Tornerà in campo sabato 13 maggio il Como di mister Longo che attende la Ternana. Entrambe le formazioni si trovano appaiate con 43 punti, vincere vorrà dire sorpassarsi l'un l'altra.

In questa giornata parte la vendita dei biglietti riservata al settore ospiti, ecco il comunicato ufficiale del club con tutte le info in merito.

"Si comunica che dalle ore 14:00 di oggi, martedì 9 maggio, sono in vendita i biglietti riservati al settore ospiti per la gara Como – Ternana, in programma sabato 13 maggio alle ore 14:00.

I biglietti potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di venerdì 12 maggio sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati, non sarà possibile l’acquisto il giorno gara. Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie".

Prezzo online: €20

Presso i punti vendita: €20 + commissioni

Acquista QUI

COME RAGGIUNGERE LO STADIO

Per i supporters ospiti che raggiungeranno Como provenienti da Milano, percorrere la A/9 uscita Como centro direzione Parcheggio Como Centro, Via Colombo, 22100 Como. Parcheggio gratuito con servizio navetta, corse fino alle ore 13:45. Garantito il rientro presso il parcheggio al termine della gara.

Per la tifoseria ospite che raggiungerà Como a bordo di treni Ferrovie dello Stato:

– Fermata Como San Giovanni distanza 600 metri dallo Stadio;

– Fermata Como Lago distanza 950 metri dallo Stadio.