Il Como fa suo lo scontro salvezza contro il Cosenza: il match termina 5 a 1

Nella 26esima giornata del campionato di Serie B, il Como stravince lo scontro salvezza contro il Cosenza, con il riusltato di 5 a 1.

La partita si sblocca dopo soli due minuti quando da un angolo di Fabregas, Gabrielloni svetta sopra la testa dei difensori e fa 1 a 0.

Inaspettatamente al 26esimo arriva a sorpresa il pareggio ospite: Marras si accentra dalla destra e lascia partire un tiro mancino che si infila al sette.

Prima della fine del primo tempo Cutrone in area causa il tocco di mano di Vaisanen e l’arbitro con l’aiuto del Var, decreta il calcio di rigore. Dagli undici metri Cutrone non sbaglia e porta in vantaggio i suoi.

Si apre la seconda frazione e arriva subito il tris dei lariani, Gabrielloni colpisce il palo e la sfera arriva a Pierozzi che calcia trovando lo sfortunato intervento di D’Orazio, che sigla un autogoal.

Al 71’ il Como fa poker: Arrigoni serve Mancuso in area che in scivolata manca la palla, ma sul secondo palo c’è il colpo vincente di Ioannou.

Finita qui? Nemmeno per sogno. Mancuso al 76' serve al limite Gabrielloni che stoppa e col destro realizza la sua doppietta.





COMO (3-5-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Pierozzi (30′ st Faragò), Bellemo, Fabregas (21′ st Arrigoni), Baselli (11′ st Iovine), Parigini (21′ st Ioannou); Cutrone (21’ st Mancuso), Gabrielloni. A disp.: Ghidotti, Cagnano, Chajia, Canestrelli, Blanco, Vignali, Da Cunha. All. Longo

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Venturi (14’ st Rispoli), Rigione, Vaisanen D’Orazio; Cortinovis (14’ st D’Urso), Calò, Brescianini; Marras (35′ st Agostinelli), Nasti (35′ st Zilli), Delic (14’ st Finotto). A disp.: Marson, Martino, Meroni, La Vardera, Kornvig, Florenzi, Voca. All.: Viali

ARBITRO: Feliciani di Teramo

MARCATORI: 13′ pt Gabrielloni (Co), 26′ pt Marras (Cs), 48′ pt Cutrone (Co, rig.), 1’ st D’Orazio (Co, aut.), 25′ st Ioannou (Co), 31′ st Gabrielloni (Co)

NOTE: Spettatori circa 4500 con un migliaio di sostenitori ospiti. Espulsi: -. Ammoniti: Nasti (Cs), Brescianini (Cs), Ioannou (Co). Angoli: 6-2 per il Cosenza. Recupero: 5′ pt -.