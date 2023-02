Niente da fare per il Como: con lo Spal finisce 1 a 1

Nella 25esima giornata del campionato di Serie B, finisce in parità il match tra Spal e Como, con una rete per parti che non accontenta nessuno.

Sono i padroni di casa ad andare in vantaggio al 7’ quando Canestrelli sbaglia in impostazione, Nainggolan calcia, Gomis respinge e La Mantia non sbaglia il tap-in.

Il definitivo pareggio arriva al 38’ quando Cutrone crossa e trova la deviazione sul primo palo del solito Gabrielloni, bravissimo ad anticipare tutti.

Il secondo tempo non regala altre emozioni anche se le ultime palle goal sono dei lariani che in pieno recupero impensieriscono il portiere avversario con Ioannou e Mancuso.

TABELLINO

SPAL-COMO 1-1

Marcatori: La Mantia al 6′, Gabrielloni al 38′ pt.

SPAL: Alfonso; Peda (dal 24′ Arena), Varnier (dal 40′ st Dalle Mura), Meccariello; Dickmann, Prati, Valzania, Celia (dal 1′ st Tripaldelli); Nainggolan (dal 31′ st Maistro); La Mantia, Moncini (dal 31′ st Rabbi). A disposizione: Pomini, Fiordaliso, Murgia, Zanellato, Tunjov, Fetfatzidis, Rauti. All. Oddo.

COMO: Gomis; Canestrelli, Scaglia, Binks; Vignali, Bellemo, Baselli (dal 24′ st Da Riva), Ioannou; Da Cunha (dal 13′ st Parigini); Cutrone (dal 36′ st Mancuso), Gabrielloni (dal 24′ st Arrigoni). A disposizione: Ghidotti, Vigorito, Iovine, Chajia, Faragò, Pierozzi. All. Longo.