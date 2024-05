Il Como va in Serie A se? Tutte le possibili combinazioni

La fine del campionato di Serie B è sempre più vicina e due squadre si stanno contendendo la promozione diretta: Como e Venezia.

In questo momento, i lombardi si trovano al secondo posto con 72 punti, mentre i veneti a 70 in terza posizione.

Cosa devono fare i lariani per raggiunge questo grande traguardo?

Se le due compagini arrivassero a pari punti, sarebbe il Venezia a ottenere la promozione in Serie A, grazie agli scontri diretti. Infatti, pur avendo una vittoria ciascuno, gli arancioneroverdi hanno segnato più gol complessivamente e hanno una migliore differenza reti nei due scontri.

In sostanza, il destino del Como è nelle proprie mani: una vittoria in casa contro il Cosenza garantirebbe il passaggio in Serie A. Ovviamente, se i lagunari dovessero perdere contro lo Spezia, il Como sarebbe automaticamente promosso.