Como scelto l'allenatore: Moreno Longo ad un passo

Dopo l’addio di Giacomo Gattuso, costretto allo stop a causa di problemi di salute, la società sembra aver scelto il suo successore.

Inizialmente il nome più caldo negli scorsi giorni era stato quello di Luca D’Angelo, ex allenatore del Pisa, mentre ora in pole sembrerebbe esserci Moreno Longo.

L’ex calciatore di Torino, Lucchese, Alessandria, Chievo, Cagliari, Teramo e Pro Vercelli, l’anno scorso ha guidato l’Alessandria nel campionato di Serie B ma in passato può vantare anche una stagione come allenatore del Torino in Serie A.

Nelle prossime ore potrebbero essere sciolti gli ultimi dubbi riguardo la scelta finale.