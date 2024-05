Il Como è vicino un’impresa storica e Roberts non si tira indietro: "Non vediamo l’ora di giocare"

Il Como è vicino un’impresa storica, infatti, battendo il Cosenza avrebbe la possibilità di essere promossa in Serie A.

Del significato della partita di venerdì 10 maggio, ha parlato l’allenatore ad interim, Osian Roberts:

“È il tipo di partita che non capita a molti di fare nella propria vita e non vediamo l’ora di giocarla. Dobbiamo sfruttare questa opportunità. I giocatori si allenano e lavorano tutta la vita per situazioni come queste. Hanno sognato questi momenti, e averli nella propria carriera non è una cosa che capita a tutti i professionisti. Siamo in una posizione privilegiata e se i nostri giocatori vogliono entrare nel libro della storia, questo è il loro momento per farlo.

Oltre ai giocatori, venerdì avremo anche un dodicesimo uomo in campo: i tifosi. Ci sarà un Sinigaglia da sold-out. Da quando sono qui la tifoseria ci ha sempre sostenuto e sono certo che anche venerdì ci daranno una grande spinta”.