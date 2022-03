Tra Como e Ravenna Women finisce 3 a 0

Squadra in casa

Squadra in casa Como Women

La 20° Giornata del Campionato Femminile di Serie B presenta la sfida tra Como e Ravenna, rispettivamente secondo e quart’ultima in classifica.

Finisce come all’andata, 3 a 0 a favore delle lariane, con una prima frazione di gioco dominata dalle padrone di casa, che al 6’ sono già in vantaggio per merito di Kubassova.

Veemente ma sterile la reazione delle ragazze di Ricci, e le tante ripartenze non portano al pareggio.

Più equilibrato il secondo tempo, con il Como che cerca ma non trova la via della rete, nonostante i numerosi calci d’angolo che testimoniano la prevalenza territoriale.

Il raddoppio arriva al 29’, con Rizzon che segna su rigore a seguito di un fallo di Crespi.

Da quel momento la gara è praticamente finita e a tempo scaduto arriva il tris, con un colpo di testa di Hilaj che segna da pochi passi.

Buona la gara del Como, che consolida la propria posizione in classifica.

Il Ravenna dimostra di avere carattere ma, evidentemente, non è l’unico ingrediente utile a portare a casa punti preziosi.

TABELLINO

Como – Ravenna: 3 – 0

Centro Sportivo Comunale Ponte Lambro – Como

Reti: 6’ pt Kubassova, 28’ st Rizzon (rig), 45’ st Hilaj (CO)

S.S.D. F.C. COMO WOMEN S.R.L.: Lipman, Vergani, Pastrenge (32’ st Mariani), Beil (22’ st Rigaglia), Cecotti (22’ st Taborda), Hilaj, Di Luzio (32’ st Carravetta), Picchi, Bettineschi, Rizzon, Kubassova (20’ pt Carp)

A disposizione: Dubini, Bianchi, Roventi, Salvi

All. Sebastian Andre De La Fuente

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL: Serafino, Greppi, Cimatti (42’ st Baruffaldi), Burbassi (29’ st Poli), Crespi, Ligi, Capucci, Distefano, Gianesin, Giovagnoli (39’ st Raggi), Benedetti.

A disposizione: Tanzini, Morucci, Vicenzi

All. Massimo Ricci

Ammonite: Greppi (R), Raggi (R)