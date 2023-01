Como-Pomigliano, parla De La Fuente: "Ripartiamo da dove avevamo finito a dicembre"

“Domani riparte la Serie A Femminile ed il Como Women affronta allo stadio Ferruccio il Pomigliano. Ad un mese di distanza dall’ultima giornata disputata - era l’11 dicembre - la massima serie ritorna in campo dopo la pausa natalizia, e dopo aver lasciato spazio alla Coppa Italia la settimana scorsa.

La squadra comasca arriva da un pareggio in coppa, 1-1 in casa contro la Roma; risultato che non è bastato alle ragazze di de la Fuente per passare il turno, ma che ha lasciato comunque il morale alto per aver bloccato sul pareggio la squadra che in Serie A sta dominando da inizio stagione.

Si riparte, dunque, da dove ci si era lasciati, con una situazione di classifica molto equilibrata ed affascinante tra le compagini in lotta per la salvezza. Como, Pomigliano, Sassuolo e Sampdoria occupano, infatti, la sesta posizione, tutte a pari merito con 10 punti. Leggermente distaccato il Parma, ultimo con 6 punti. La definizione di ‘scontro diretto’ dunque è fin troppo scontata per la gara di domani tra Como e Pomigliano: una vittoria non solo consentirebbe di conquistare 3 punti, ma affosserebbe anche le avversarie.

Nella gara di andata lo scorso 25 settembre il match terminò con un pareggio per 2-2, grazie al gol di Vivien Beil all’ultimo secondo, che regalò il primo punto in Serie A al Como. Un girone più tardi la formazione lariana è una squadra più matura e consapevole dei propri mezzi.

Per la gara di domani non sono a disposizione le infortunate Carravetta, Stapelfeldt, Cecotti e Beccari. Quest’ultima è uscita al 42’ nella partita di Coppa Italia contro la Roma, dopo aver rimediato un infortunio alla caviglia. Forfait dell’ultimo minuto anche per Korenciova, colpita da un attacco di febbre.

Dello stato di forma della squadra e della sfida al Pomigliano ha parlato l’allenatore del Como Women, Sebastian de la Fuente: “Finalmente torna il campionato, dopo più di un mese di stop. Avevamo concluso il 2022 con una vittoria e speriamo di ripartire da lì. Non sarà facile riprendere dopo tanto tempo ferme, ma ci siamo preparati bene in questo periodo, anche grazie ai 90 minuti di Coppa Italia.” E sulle avversarie: “Sappiamo che domani contro il Pomigliano non sarà facile, è uno scontro diretto, però siamo in casa e speriamo di avere tanti tifosi a supportarci e dare spinta in più a questa squadra, che sta facendo molto bene.”

Saranno circa 400 gli spettatori domani allo stadio Ferruccio, a supportare la squadra in uno scontro diretto molto importante in termini di classifica. Appuntamento, dunque, domani alle 12.30 per Como Women-Pomigliano.”

(Comunicato Como Women)