Como: parla l'ex tecnico Jack Gattuso: "Non ero ne depresso ne esaurito"

Nel mese di settembre, il Como aveva dovuto separarsi improvvisamente dal tecnico Jack Gattuso, che aveva dichiarato di avere un malessere tale da non poter proseguire l’avventura con i lariani.

Fino ad oggi, non si era mai saputo più niente dell’accaduto ma ora l’allenatore ha deciso di parlare al quotidiano "La Provincia di Como".

Di seguito riportiamo un pezzo dell’intervista:

“Sono guarito e ora sto bene, non ero ne depresso ne esaurito, avevo solo bisogno di fermarmi a riposare altrimenti la situazione sarebbe peggiorata. C'erano già state delle avvisaglie durante il ritiro estivo, ma ho pensato di non darci tanto peso, poi però dopo il Cagliari ho dovuto dire stop: la società è stata splendida con me, mi ha aspettato, se ci fosse stato qualche risultato positivo in più durante la mia assenza probabilmente sarei potuto tornare in panchina.

Ora sono pronto a rimettermi in gioco, nel frattempo studio calcio e ho passato l'esame a Coverciano, in estate con il club parleremo e vedremo il da farsi, in questi mesi ho rivalutato la mia figura come allenatore però è ancora presto per parlarne.

Il Como come lo vede? Futuro? Il futuro, non so tra quanto ma sarà in Serie A, perchè conosco la programmazione e la professionalità della società, per quanto riguarda questa stagione sono contento che la squadra si sia rialzata in classifica, quando la salvezza sarà acquisita matematicamente potrei tornare anche allo stadio.”