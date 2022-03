Il Como trova il pareggio in casa del Pordenone in 10 contro 11

Finisce 1 a 1 la gara tra Pordenone e Como al “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro, nella gara valida per la 29esima giornata del campionato di Serie B.

I padroni di casa partono fortissimo attaccando fin da subito e trovando il vantaggio al 16’ con Cambiaghi che parte dalla sinistra puntando l’area e lasciando andare un tiro preciso che batte Facchin.

Al 76’ il Como oltre a non trovare il pareggio rimane in dieci a causa di un doppio giallo molto ingenuo di Ioannou che prima e pochi secondi dopo viene punito per un contrasto aereo.

Inaspettatamente, al minuto 80’ Gliozzi conclude col destro trovando la respinta di Perisan, che però non può far nulla sulla ribattuta di Gabrielloni che trova l’1 a 1 definitivo.

PORDENONE (4-3-1-2): S. Perisan, H. El Kaouakibi, A. Bassoli, C. Dalle Mura (↓ 43' st), C. Andreoni, E. Torrasi (↓ 22' st), S. Pasa (↓ 1' st), R. Zammarini, N. Cambiaghi, F. Secli (↓ 43' st), K. Buti? (↓ 28' st)

A disposizione: G. Bindi, A. Sabbione (↑ 43' st), J. Pellegrini, M. Onisa (↑ 22' st), A. Anastasio, F. Valietti, L. Candellone, D. Vokic (↑ 1' st), G. Di Serio (↑ 28' st), Y. Sylla (↑ 43' st), M. Perri, D. Iacoponi

All: Tedino Bruno



COMO (4-4-2): D. Facchin, M. Solini, D. Bertoncini, A. Cagnano, L. Vignali (↓ 18' st), V. Parigini (↓ 28' st), A. Bellemo, T. Arrigoni (↓ 18' st), L. Peli (↓ 1' st), E. Gliozzi (↓ 37' st), A. Gabrielloni

A disposizione: P. Bolchini, L. Zanotti, A. Blanco, E. Bovolon, A. Ciciretti, S. Gori, N. Ioannou (↑ 1' st), A. Iovine (↑ 18' st), E. Kabashi (↑ 18' st), A. La Gumina (↑ 28' st), F. Nardi (↑ 37' st)

All: Gattuso Giacomo