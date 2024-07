Ufficiale, il Como ha un nuovo allenatore

“Il Como 1907 è lieto di confermare che Cesc Fàbregas diventerà capo allenatore della squadra maschile con un contratto quadriennale.

La nomina arriva dopo il successo della scorsa stagione come allenatore ad interim e assistente, culminata con la promozione in Serie A.

Come previsto, Osian Roberts si concentrerà sul suo ruolo di Head of Development del Como 1907, con il compito di creare una cultura identitaria all’interno dell’organizzazione, compresi i piani di formazione degli allenatori e di sviluppo dei giocatori.

Mirwan Suwarso, rappresentante ufficiale del gruppo proprietario, ha commentato: “È un onore per noi nominare ufficialmente Cesc come capo allenatore. L’impatto delle sue conoscenze, della sua esperienza e della sua passione è già stato evidente nel successo della scorsa stagione e nell’evoluzione del nostro stile di gioco. Crediamo che questo sia solo l’inizio e siamo ansiosi di continuare a lavorare con Cesc in questa stagione e per molti anni a venire”.

“Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare Osh per il brillante lavoro svolto nella scorsa stagione, mentre si accinge a ricoprire il ruolo di sviluppatore di giocatori e allenatori e di architetto chiave per il futuro successo del nostro club”.

Cesc Fàbregas ha commentato: “Sono molto felice di iniziare questa stagione come capo allenatore e ringrazio il gruppo proprietario per avermi affidato questo incarico. Condivido le ambizioni del gruppo e credo che questo sia solo l’inizio del cammino di questo club. Sarà una stagione difficile e importante, ma io e il resto dello staff tecnico siamo pronti e ci crediamo tutti”.

(Comunicato Como)