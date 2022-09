Como, il DG Carlalberto Ludi fa chiarezza: "Non ci sarà un nuovo allenatore contro la SPAL"

Momento complicato in casa Como, dopo l'addio per motivi personali del tecnico Gattuso, non è ancora chiaro chi sarà il nuovo allenatore della squadra.

Il direttore Generale e Sportivo Carlalberto Ludi ha dichiarato tramite i canali social della squadra che per ora non è ancora stato scelta una nuova figura in sostituzione:

“Non ci sarà un nuovo allenatore per la gara di sabato contro la SPAL ma stiamo lavorando intensamente per trovare l’uomo giusto. Non vogliamo commettere errori.