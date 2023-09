Il Como non si ferma più: Ioannou stende la Sampdoria

Dopo tre vittorie consecutive il Como viaggia sulle ali dell’entusiasmo e affronta la Sampdoria di mister Pirlo con la consapevolezza di poter giocare una grandissima gara.

Il primo tempo non è per niente divertente, la squadra ospite gestisce meglio la palla e commette meno errori creando una grande occasione al 15’ con Pedrola che entra in area e conclude forte verso Semper, ma il portiere dice di no.

Minuto 54, i lariani si portano in vantaggio: Iovine scambia bene con Verdi, crossa sul secondo palo dove Ioannou, tutto solo, di testa, porta i suoi in vantaggio.

All’89 Chajia riceve da rimessa laterale all'interno dell'area, si gira e crossa basso per Gabrielloni, che colpisce ma manda fuori di poco.

I lariani dopo una prestazione non brillante ma sicuramente autorevole, portano a casa tre punti d'oro.