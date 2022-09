Como, ancora non ci siamo: il Frosinone passa 2 a 0

Inizio di campionato pessimo per il Como, che cade in trasferta contro il Frosinone e rimane terzultimo in classifica a 2 punti.

I padroni di casa vanno in vantaggio al 22’ quando Kone prende palla dal limite dell’area e col sinistro batte Ghidotti che non può nulla sulla conclusione.

Il definitivo 2 a 0 arriva al 22’, quando Ciervo serve Mulattieri in area che calcia trovando la decisiva deviazione di Scaglia, che spiazza nuovamente l’estremo difensore.

Nel prossimo turno di campionato il Frosinone giocherà in trasferta contro il Cittadella mentre il Como in casa contro il Sudtirol.