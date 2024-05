Como, Cesc Fàbregas ha ritirato il Globe Soccer Serie A Comeback Award

“Ieri sera, 28 maggio, in presenza di alcuni dei più grandi nomi del mondo del calcio, Cesc Fàbregas ha ritirato il Globe Soccer Serie A Comeback Award, che celebra il ritorno del Como 1907 in Serie A dopo 21 anni. Nel suo intervento, Cesc ha parlato di quanto sia felice per i tifosi e la comunità di Como.

“Dalla Serie D di quattro anni fa, dal calcio non professionistico, all'essere tornati in Serie A. Tale percorso credo che rappresenti molto bene questo riconoscimento. Sono molto contento per i tifosi e per la gente di Como”.

Le stelle più brillanti del calcio europeo, tra cui l'attaccante del PSG - Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, l'allenatore del Bayer 04 Leverkusen Xabi Alonso e il talento dell'FC Barcelona Lamine Yamal, sono stati tra gli altri premiati in occasione dei KAFD Globe Soccer Awards Europe in Costa Smeralda, Sardegna.”

(Post social Como)