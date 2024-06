Mercato | Il Como piomba su un ex attaccante del Barcellona

Dopo la fantastica promozione in Serie A, per il Como è arrivato il momento di programmare il mercato per la nuova stagione.

I dirigenti, oltre a guardare con attenzione ai giovani di grande prospettiva, vogliono riuscire a inserire in rosa degli elementi di esperienza.

Per questo motivo, i lariani sembrerebbero essere interessati ad Alexis Sanchez, attaccante dell'Inter con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il calciatore ha condiviso lo spogliatoio con Fabregas nel Barcellona, dal 2011 al 2014 e per questo motivo, avrebbe una corsia preferenziale con la società.