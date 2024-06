Como, due colpi da Serie A?

Il Como negli ultimi giorni è sempre più attivo sul mercato, infatti, la dirigenza sta cercando di chiudere colpi importanti in vista del ritorno in Serie A.

Come confermato da Alfredo Pedullà sui canali di Sportitalia, i lariani vorrebbero chiudere un doppio colpo di altissimo livello: Sensi-Belotti.

Entrambi i giocatori sembrerebbero aver dato l’ok per il trasferimento, ma se per il giocatore dell’inter non ci dovrebbero essere problemi, per il Gallo la trattativa potrebbe essere più complicata, siccome l’attaccante dovrebbe lasciare la Roma a titolo definitivo dopo gli ultimi sei mesi in prestito alla Fiorentina.