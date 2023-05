Il Como conferma la pareggite, con il Palermo è 1-1

Scontro importante tra i lariani e il Palermo con due soli punti di distanza.

La prima occasione è per gli ospiti con un colpo di testa di Buttaro su cross di Sala che viene neutralizzato da un prodigioso intervento di Gomis.

Il Como risponde al 12’ con Da Cunha che su un pallone recuperato da Iovine, sfonda per via centrale e ma viene bloccato solo dall’uscita bassa in presa di Pigliacelli. Ancora il Como, Cerri recupera una palla a metà campo e dopo essere avanzato prova a tirare dal limite, di pochissimo Iovine non devia il pallone in porta.

Il Palermo passa in vantaggio al 17’ con Buttaro che ribatte in rete un tiro di Brunori finito sul palo.

Dopo 5 minuti, il Como risponde, punizione dal lato destro conquistata da Ioannou, Da Cunha mette in mezzo per Odenthale che chiama Pigliacelli al miracolo.

Il Como pareggia al 32’ con un rigore di Cerri procurato da Vignali, il numero 27 è gelido dal dischetto e spiazza Pigliacelli.

Il primo tempo termina così in parità.

Il Como nella ripresa si fa pericolo con Binks, che dopo aver recuperato palla prova a inserirsi nella parte centrale del campo per poi servire Iovine sulla sinistra, il numero 6 mette in mezzo ma la palle è respinta dalla difesa.

Longo al 60’ cambia le carte e mette in campo Arrigoni per Iovine, Parigini per Vignali e Chajia per Da Cunha.

Anche il Palermo però prova ad attaccare e conquista una serie di angoli senza però mettere realmente in difficoltà la difesa lariana. Al 72’ entra anche Gabrielloni per Cerri. Il Como si fa pericoloso con Chajia che entra in area e crossa in mezzo, la deviazione di Pigliacelli arriva nella zona di Parigini che però conclude fuori.

Ancora il Como, Gabrielloni lancia in contropiede Chajia che non riesce a servire Cutrone per la provvidenziale deviazione di un giocatore ospite. Sul successivo calcio d’angolo Gabrielloni in girata si vede il tiro deviato in angolo. Di nuovo da palla inattiva ci prova Binks in acrobazia, ma la palla esce. Il Como però si fa coraggio Ioannou mette dentro per Gabrielloni che di testa angola troppo il tiro con la sfera che si spegne di poco fuori.

Nel finale entra anche Blanco negli ultimi minuti al posto di Ioannou, proprio lo spagnolo ci prova nel finale crossando al centro ma la difesa rosanero respinge. La gara si conclude quindi in parità, lariani impegnati il prossimo weekend in trasferta a Reggio Calabria.

TABELLINO

COMO – PALERMO 1-1

Marcatori: Buttaro al 17’, Cerri su rig. al 32’ pt.

COMO: Gomis; Binks, Scaglia, Odenthal; Ioannou (dal 43’ st Blanco), Bellemo, Da Cunha (dal 15’ st Arrigoni), Vignali (dal 15’ st Parigini), Iovine (dal 15’ st Chajia); Cutrone, Cerri (dal 26’ st Gabrielloni). A disposizione: Vigorito, Cagnano, Fabregas, Faragò, Baselli, Canestrelli, Mancuso. All. Longo

PALERMO: Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Buttaro (dal 38’ st Valente), Segre, Gomes (dal 39’ st Damiani), Verre (dal 29’ st Broh), Sala; Brunori (dal 39’ st Vido), Tutino (dal 29 ’ st Soleri). A disposizione: Grotta, Massolo, Jensen, Barcos, Masciangelo, Bettella, Lancini. All. Corini.