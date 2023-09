Il Como annuncia una collezione esclusiva realizzata dalla famosa fotografa Lucia Giacani

Como 1907 è orgoglioso di annunciare una collezione esclusiva realizzata dalla famosa fotografa Lucia Giacani, uno scatto di squadra e i ritratti dei singoli giocatori.

La parte migliore? Tutto il ricavato della vendita di queste opere da collezione sono destinati a supportare con @quellicheconluca l’istituto di fama mondiale di ricerca contro la leucemia, vicino a Como.

La leucemia è il tipo di cancro più comune nei bambini ed in Italia è la seconda causa di morte per loro dopo gli incidenti stradali. Questo istituto è un centro all’avanguardia per la ricerca e porta speranza e guarigione per innumerevoli vite.

Unitevi a noi per fondere i mondi dell’arte, del calcio e della beneficienza per creare un futuro più luminoso per tutti.

Visita il nostro sito https://comofootball.com/collectibles/

Insieme, possiamo fare tanto per le vite di chi ne ha bisogno.

(Comunicato Como)