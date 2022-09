Il Como chiude per il portiere Mauro Vigorito in prestito secco fino al 2023 direttamente dal Cosenza.

I lauritani avranno a disposizione un numero 1 di grande esperienza che vanta oltre 130 presenze in Serie B con quattro squadre differenti.

Il counicato del club:

"Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio a titolo temporaneo dal Cosenza del portiere Mauro Vigorito fino al 30 giugno 2023.

Classe 1990, dopo le giovanili nel Cagliari si è affermato come solido portiere di categoria, collezionando oltre 130 presenze in Serie B con le maglie di Vicenza, Frosinone, Lecce e Cosenza. L’estremo difensore ha inoltre giocato 7 partite in Serie A tra Lecce e Cagliari."