Serie B | Il Como cade 3 a 2 in trasferta contro il Venezia

Nella 31esima giornata del campionato di Serie B, il Como cerca di continuare la striscia positiva di sette gare di campionato mentre il Venezia vuole disperati punti salvezza.

Partono forte i lariani che al minuto 8 sono già in vantaggio con Da Cunha, che su un filtrante di Cerri, vince tre rimpalli in maniera fortunosa e sull’ultimo tocco di Carboni fa 1 a 0.

Il pareggio dei padroni di casa arriva allo scadere del primo tempo: cross in mezzo di Carboni, Candela si coordina e in girata al volo infila la palla nell'angolo basso.

Passano solo due minuti della ripresa e gli arancioneroverdi si portano sul 2 a 1 con Milanese, che di piattone su assist di Johnsen mette la palla alle spalle di Gomis.

Neanche il tempo di provare a reagire che il Venezia segna il suo terzo goal con Pohjanpalo, che insieme a Johnsen approfitta di un errore di Scaglia e dopo un rapido scambio, insacca a porta vuota.

Minuto 90, corner di Da Cunha, Gabrielloni svetta in area più in alto di tutti e batte Joronen, che tocca la sfera ma non riesce a respingerla.

Al minuto 94 Scaglia viene ammonito per un fallo tattico su Pierini, il giocatore protesta e viene espulso.